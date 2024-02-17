Авдіївка на карті бойових дій: що відбувається на фронті

Українські військові вийшли з Авдіївки. Зазначається, що оточення вдалося уникнути, а захисники відійшли на підготовлені позиції.

Що відбувається на фронті - у матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Facebook головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Telegram-канали командувача Таврійського напрямку Олександра Тарнавського, Третьої окремої штурмової бригади, DeepState, звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Відхід військ

Вночі головком Сирський повідомив, що командування ухвалило рішення відійти з Авдіївки для збереження життя українських воїнів. Захисники переходять до оборони на більш вигідних рубежах.

Бригадний генерал Тарнавський назвав це рішення єдиним правильним в умовах постійного наступу ворога і перевагою снарядів десять до одного. За його словами, оточення не допущено, українські воїни зайняли оборону на визначених рубежах.

Своєю чергою пресслужба Третьої штурмової бригади підтвердила, що бійці відходять на підготовлені позиції.

Як виглядає карта бойових дій

На карті сервісу DeepState Авдіївка виглядає як напівоточена. Російські окупаційні війська штурмують місто з декількох напрямків одночасно, а також атакують сусідні населені пункти. Проте як і зазначають військові, так і показує карта - ЗСУ вдалося уникнути оточення в Авдіївці.

скриншот deepstatemap.live

На картах Інституту вивчення війни (ISW) Авдіївка поки теж не виглядає як повністю захоплена російськими військами. Але аналітики зазначають, що росіяни просунулися далі на південь на західній околиці та на південь від коксохімічного заводу, досягли незначних успіхів у дачних районах на північному сході та захопили міський парк у центрі.

При цьому в ISW вважають, що українським силам, ймовірно, доведеться провести контратаки, щоб здійснити впорядкований вихід з Авдіївки.

Аналітики зазначають, що росіяни, ймовірно, зазнають значних втрат, якщо вони вирішать атакувати нові українські позиції у лоб у відкритому полі через велике скупчення українських військових на нових позиціях.

Бої за Авдіївку

Окупаційні війська намагаються "взяти" Авдіївку з осені 2023 року. У лютому ситуація на цьому напрямку стала критичною. Бійців Третьої штурмової бригади передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони.

Захисники повідомляли про важкі бої, окупанти застосовували фосфорні снаряди, на коксохімі горіли цистерни з мазутом.

Як відомо, українські сили вирішили відійти з Авдіївки на тлі постійних атак ворога та переважаючої сили противника.