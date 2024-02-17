Авдеевка на карте боевых действий: что происходит на фронте

Украинские военные вышли из Авдеевки. Отмечается, что окружения удалось избежать, а защитники отошли на подготовленные позиции.

Что происходит на фронте - в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались источники: Facebook главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Telegram-каналы командующего Таврическим направлением Александра Тарнавского, Третьей отдельной штурмовой бригады, DeepState, отчет Института изучения войны (ISW).

Уход войск

Ночью главком Сырский сообщил, что командование приняло решение выйти из Авдеевки для сохранения жизни украинских воинов. Защитники переходят к обороне на более выгодных рубежах.

Бригадный генерал Тарнавский назвал это решение единственным правильным в условиях постоянного наступления врага и преимуществом снарядов десять к одному. По его словам, окружение не допущено, украинские воины заняли оборону на определенных рубежах.

В свою очередь пресс-служба Третьей штурмовой бригады подтвердила, что бойцы отходят на подготовленные позиции.

Как выглядит карта боевых действий

На карте сервиса DeepState Авдеевка выглядит как полуокруженная. Российские оккупационные войска штурмуют город из нескольких направлений одновременно, а также атакуют соседние населенные пункты. Однако как и отмечают военные, так и показывает карта - ВСУ удалось избежать окружения в Авдеевке.

скриншот deepstatemap.live

На картах Института изучения войны (ISW) Авдеевка пока тоже не выглядит полностью захваченной российскими войсками. Но аналитики отмечают, что россияне продвинулись дальше к югу на западной окраине и к югу от коксохимического завода, добились незначительных успехов в дачных районах на северо-востоке и захватили городской парк в центре.

При этом в ISW считают, что украинским силам, вероятно, придется провести контратаки, чтобы совершить упорядоченный выход из Авдеевки.

Аналитики отмечают, что россияне, вероятно, несут значительные потери, если они решат атаковать новые украинские позиции в лоб в открытом поле из-за большого скопления украинских военных на новых позициях.

Бои за Авдеевку

Оккупационные войска пытаются "взять" Авдеевку с осени 2023 года. В феврале ситуация на этом направлении стала критической. Бойцов Третьей штурмовой бригады передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны.

Защитники сообщали о тяжелых боях, оккупанты применяли фосфорные снаряды, на коксохиме горели цистерны с мазутом.

Как известно, украинские силы решили отойти из Авдеевки на фоне постоянных атак врага и превосходящей силы противника.