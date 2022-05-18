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В Авдеевку прибыли уже 11 тысяч гуманитарных наборов с необходимыми продуктами

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Среда 18 мая 2022 15:46
В Авдеевку прибыли уже 11 тысяч гуманитарных наборов с необходимыми продуктами Фото: в Авдеевку прибыли уже 11 тысяч гуманитарных наборов с необходимыми продуктами (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

За два месяца более 11 тысяч продуктовых наборов поступило до Авдеевки в рамках проекта "Спасаем жизни", реализующих группа "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Как известно, Авдеевка живет под постоянными обстрелами оккупантов. В городе нет воды, часто пропадает свет и газ. Из-за сложной логистики в городе также дефицит продуктов, и сегодня жителям общины крайне необходима помощь.

В наборах - макароны, мука, крупы, масло, консервы, сахар, сгущенное молоко — такой состав рекомендован ВОЗ, учитывая его энергетическую ценность.

"Вместе с руководством Авдеевки мы и дальше работаем над эвакуацией людей. Компания "Метинвест" вывозит сотрудников и членов их семей, желающих покинуть опасный город. Но в сообществе есть еще много жителей, которые остались, и они нуждаются в наибольшем внимании и помощи. От начала активной фазы войны мы системно выдаем продукты всем, кому они нужны", - рассказал генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Виталий Литовка.

В рамках проекта уже почти 35 тысяч человек получили гуманитарную помощь в разных городах, еще 140 тысяч наборов сейчас направляются в украинские города. Проект закупил в Европе и Украине уже 2,5 тыс. тонн продуктов.

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Авдеевка Гуманитарная помощь
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