ru ua
Ср, 18 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

До Авдіївки прибули вже 11 тисяч гуманітарних наборів з необхідними продуктами

Новость на русском →
Середа 18 травня 2022 15:46
До Авдіївки прибули вже 11 тисяч гуманітарних наборів з необхідними продуктами Фото: до Авдіївки прибули вже 11 тисяч гуманітарних наборів з необхідними продуктами (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

За два місяці понад 11 тисяч продуктових наборів надійшло до Авдіївки в межах проекту "Рятуємо життя", що реалізують група "Метінвест" та ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Як відомо, Авдіївка живе під постійними обстрілами окупантів. У місті немає води, часто пропадає світло та газ. Через складну логістики в місті також дефіцит продуктів, і сьогодні мешканцям громади вкрай необхідна допомога.

У наборах - макарони, борошно, крупи, олія, консерви, цукор, згущене молоко — такий склад рекомендований ВООЗ, з огляду на його енергетичну цінність.

"Разом із керівництвом Авдіївки ми і далі працюємо над евакуацією людей. Компанія "Метінвест" вивозить співробітників та членів їхніх родин, що бажають покинути небезпечне місто. Але в громаді є ще багато мешканців, які залишилися, і вони потребують найбільшої уваги та допомоги. Від початку активної фази війни ми системно видаємо продукти всім, кому вони потрібні", - розповів генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу Віталій Литовка.

В рамках проекту вже майже 35 тисяч людей отримали гуманітарну допомогу в різних містах, ще 140 тисяч наборів зараз прямують до українських міст. Проект закупив у Європі та Україні вже 2,5 тис. тонн продуктів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авдіївка Гуманітарна допомога
NEWS
Більше 28300 військових з початку війни: Генштаб назвав втрати Росії
Більше 28300 військових з початку війни: Генштаб назвав втрати Росії
DAILY
Чому Фінляндія і Швеція вирішили вступити в НАТО і що це означає для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Фінляндія і Швеція вирішили вступити в НАТО і що це означає для України