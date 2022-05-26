Из Авдеевки едут спасатели

Во время ночного обстрела были повреждены пожарная техника и здание пожарной части, в связи с чем несение службы было под угрозой.

Руководство ГСЧС приняло решение передислоцировать спасателей Авдеевки в более безопасный населенный пункт с целью сохранения жизни состава.

В то же время спасатели и в дальнейшем будут выполнять свои обязанности.