З Авдіївки їдуть рятувальники

Під час нічного обстрілу були пошкоджені пожежну техніку й будівлю пожежної частини, у зв’язку з чим несення служби було під загрозою.

Керівництво ДСНС прийняло рішення передислокувати рятувальників Авдіївки до більш безпечного населеного пункту з метою збереження життя складу.

Водночас рятувальники й надалі виконуватимуть свої обов’язки.