В Авдіївці сталася пожежа на коксохімічному заводі
Фото: пожежа виникла на Авдіївському коксохімічному заводі (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Донецькій області виникла пожежа на території Авдіївського коксохімічного заводу. Інформація про пожежу надійшла о 09:32.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
На теритрії заводу виникло загорання конвеєрної стрічки коксового цеху №1.
Для ліквідації пожежі від Головного управління було направлено сили та засоби за підвищеним номером виклику.
По прибуттю бійцями ДСНС встановлено, що відбувається горіння транспортерної стрічки на території коксового цеху №1 на висоті 20 метрів довжиною 70 метрів. Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.
Виробничий процес не призупинено. Пожежу локалізовано о 10:12, а ліквідовано о 10:21.
Фото: (dn.dsns.gov.ua)