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В Авдіївці сталася пожежа на коксохімічному заводі

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Середа 21 липня 2021 11:08
В Авдіївці сталася пожежа на коксохімічному заводі Фото: пожежа виникла на Авдіївському коксохімічному заводі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Донецькій області виникла пожежа на території Авдіївського коксохімічного заводу. Інформація про пожежу надійшла о 09:32.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

На теритрії заводу виникло загорання конвеєрної стрічки коксового цеху №1.

Для ліквідації пожежі від Головного управління було направлено сили та засоби за підвищеним номером виклику.

По прибуттю бійцями ДСНС встановлено, що відбувається горіння транспортерної стрічки на території коксового цеху №1 на висоті 20 метрів довжиною 70 метрів. Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.

Виробничий процес не призупинено. Пожежу локалізовано о 10:12, а ліквідовано о 10:21.

В Авдіївці сталася пожежа на коксохімічному заводі

Фото: (dn.dsns.gov.ua)

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Авдіївка пожежа
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