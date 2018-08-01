В Авдеевке и прилегающих населенных пунктах в ближайшее время возобновят газоснабжение

Соответствующее решение было подписано ПАО "Донецкоблгаз"

В г. Авдеевка, с. Орловка, с. Ласточкино, с. Тоненькое, с. Водяное, с. Первомайское, с. Красногоровка, с. Нетайлово Ясиноватского района Донецкой области в ближайшее время будет восстановлено газоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ).

Соответствующее решение о готовности к эксплуатации объекта "Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС пгт. Очеретино в г. Авдеевка" было подписано ПАО "Донецкоблгаз" вчера, 31 июля.

"По информации представителей военно-гражданской администрации г. Авдеевка, на данный момент продолжаются разрешительные и регистрационные процедуры в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) в отношении приема в эксплуатацию законченного строительства объекта подводящего газопровода высокого давления от ГРС пгт Очеретино в г. Авдеевка и выдачи соответствующего сертификата", - сообщают в МВОТ.

Отмечается, что 7 июня 2017 г. в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями (НВФ) был поврежден газопровод высокого давления диаметром 273 мм. Это стало причиной прекращения газоснабжения в г. Авдеевка, с. Орловка, с. Ласточкино, с. Тоненькое, с. Водяное, с. Первомайское, с. Красногоровка, с. Нетайлово Ясиноватского района Донецкой области.

Скриншот (twitter.com/mtot_gov_ua)

Напомним, 21 июня пресс-служба МВОТ сообщила о том, что в результате спутникового исследования временно оккупированной территории Донецкой области было зафиксировано значительное повреждение Юго-Донбасского водопровода в районе города Ясиноватой.