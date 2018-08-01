У Авдіївці та прилеглих населених пунктах найближчим часом відновлять газопостачання

Відповідне рішення було підписано ПАТ "Донецькоблгаз"

У м. Авдіївка, с. Орлівка, с. Ласточкіно, с. Тоненьке, с. Водяне, с. Первомайське, с. Красногорівка, с. Нетайлове Ясинуватського району Донецької області найближчим часом буде відновлене газопостачання. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МТОТ).

Відповідне рішення про готовність до експлуатації об’єкта "Будівництво підвідного газопроводу високого тиску від ГРС смт. Очеретине до м. Авдіївка" було підписано ПАТ "Донецькоблгаз" вчора, 31 липня.

"За інформацією представників військово-цивільної адміністрації м. Авдіївка, на даний момент тривають дозвільні та реєстраційні процедури в Державній архітектурно-будівельній інспекції України (ДАБІ) щодо приймання в експлуатацію закінченого будівництва об’єкту підвідного газопроводу високого тиску від ГРС смт Очеретине до м. Авдіївка та видачі відповідного сертифікату", - повідомляють у МТОТ.

Зазначається, що 7 червня 2017 р. внаслідок обстрілу незаконними збройними формуваннями (НЗФ) було пошкоджено газопровід високого тиску діаметром 273 мм. Це стало причиною припинення газопостачання до м. Авдіївка, с. Орлівка, с. Ласточкіно, с. Тоненьке, с. Водяне, с. Первомайське, с. Красногорівка, с. Нетайлове Ясинуватського району Донецької області.

Скріншот (twitter.com/mtot_gov_ua)

Нагадаємо, 21 червня прес-служба МТОТ повідомила про те, що у результаті супутникового дослідження тимчасово окупованої території Донецької області було зафіксовано значне пошкодження Південно-Донбаського водогону в районі міста Ясинуватої.