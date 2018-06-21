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Зафиксированы повреждения Южно-Донбасского водопровода в районе города Ясиноватой

НовостиПроисшествия    21.06.2018 - 20:47
Иллюстративное фото (facebook.com/Ігорь Иванов)
Иллюстративное фото (facebook.com/Ігорь Иванов)

Существует угроза подачи питьевой воды для 1,3 млн человек

В результате спутникового исследования временно оккупированной территории Донецкой области было зафиксировано значительное повреждение Южно-Донбасского водопровода в районе города Ясиноватой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины.

"Повреждения Южно-Донбасского водопровода в районе промышленной зоны г. Авдеевка Донецкой области, вероятно возникли вследствие применения тяжелого вооружения. На спутниковых снимках 2018 года можно увидеть значительный водоизлив, которого не было в 2016 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это негативно влияет на обеспечение водой населения как на оккупированных территориях (г.. Докучаевск), так и на подконтрольных Правительству Украины территориях (Мариуполь, Волноваха, Угледар, Новотроицкое).

"В результате значительной утечки воды в карьер существует угроза подачи питьевой воды для 1,3 миллиона мирного населения", - предупреждают в МинВОТ.

Напомним, 8 июня сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за неделю зафиксировала не менее 600 обстрелов вокруг Донецкой фильтровальной станции.

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Теги публикации: Донбасс, повреждения, водопровод  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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