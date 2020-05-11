У Авдіївці під обстріл бойовиків потрапив будинок мирної жительки

Фото: наслідки обстрілу (facebook.com/pressjfo.news)

Мешканка будинку не постраждала

У неділю, 10 травня, проросійські бойовики здійснили обстріл житлових кварталів населеного пункту Авдіївка, що знаходиться поблизу лінії зіткнення на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, вчора окупаційні сили з автоматичного станкового гранатомету обстріляли житловий сектор Авдіївки. Одна граната від гранатомету АГС-17 розірвалася в небезпечній близькості від будинку місцевої жительки.

Зазначається, що осколками гранати було пошкоджено дах приватного помешкання. Мешканка будинку та мирні жителі Авдіївки в результаті обстрілу не постраждали.

"Відверто нехтуючи правилами ведення війни, ворог вкотре підтвердив свою окупаційну сутність та свідомо наразив на небезпеку цивільне населення Донбасу", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційні війська сьогодні, 11 травня, з гранатомета та великокаліберних кулеметів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Кримського. В результаті ворожого обстрілу українські військові не постраждали.

Також РБК-Україна писало, що у суботу, 9 травня, під ворожий обстріл потрапили околиці населеного пункту Трьохізбенка. Бойовики застосували гранатомети різних систем. В результаті обстрілу було пошкоджено 2 житлові будинки з господарськими приміщеннями.