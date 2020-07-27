Авдеев: сейчас лучшее время для внедрения страхования строительных рисков

Фото: Александр Авдеев (facebook.com)

Глава одесского ГАСК убежден, если правильно подойти к вопросу создания страховой системы, строительная отрасль станет более привлекательной для инвесторов

В Украине сложились оптимальные, с экономической точки зрения, условия для внедрения системы страхования строительных рисков.

Об этом сообщил и.о. начальника управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета Александр Авдеев в своем блоге на "Гордоне".

Вместе с тем по его словам, недостатки украинского законодательства могут превратить страхование рисков при строительстве в очередную коррупционную "кормушку".

Авдеев выделил два типа строительных рисков: финансовые и технические. Страхованием финансовых рисков, при условии наличия политической воли для утверждения соответствующих подзаконных актов, в нашей стране можно заниматься уже сейчас.

"Одним из хороших примеров существующей практики страхования строительных рисков финансового характера я бы назвал банковский надзор за реализацией строительных проектов. На практике он выражается в проектном (поэтапном) финансировании объекта строительства. При этом средства инвесторов находятся на специальном эскроу-счете, то есть замораживаются до определенного события. Например, сдачи объекта в эксплуатацию… В результате, если застройщик выполнил свои обязательства, то он получает деньги на свой счет, не выполнил - деньги возвращаются инвесторам. По оценке экспертов финансового права эта (банковская - ред.) сфера в нашей стране урегулирована на достаточно высоком уровне и дает равные широкие возможности для всех сторон", - пишет Авдеев.

Что касается технических рисков, как утверждает Авдеев, в случае несоответствия строящегося объекта необходимым нормам и возможных по этой причине происшествий вся ответственность ляжет на плечи страховых компаний. В свою очередь, страховщики, которые решат добросовестно подойти к вопросу контроля, вынуждены будут сделать значительные вложения для обеспечения такого контроля.

"В "западных" странах эта проблема решена эффективной системой сдержек и противовесов, а также неизбежностью наказания в случае нарушения правил и обязательств. Допустивший ошибку проектировщик в ЕС или США обязательно понесет ответственность вплоть до уголовной. А страховая компания, быстро компенсировав убытки страхователю (застройщику), обращается в суд с регрессионным иском к виновнику ущерба", - пишет он.

Украинская же система, по мнению чиновника, далека от такой эффективности, а риски, напротив, велики. К примеру, по информации комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и регионального развития, около четверти доступных отечественным подрядчикам строительных материалов по качеству не соответствует стандартам.



В качестве выхода из положения начальник одесского ГАСКа предлагает сделать страхование строительных рисков добровольным - по крайней мере, на первое время; такой подход позволит добросовестным предпринимателям, страховым компаниям и банкам отработать схему взаимодействия и выработать стандартную практику. Одновременно Государственная архитектурно-строительная инспекция или, в зависимости от темпов реформы, ее преемники контролировали бы соблюдение норм при строительстве без застрахованных рисков.

Впоследствии, по мнению Авдеева, отдельные, наиболее значительные и распространенные риски могли бы стать обязательными для страхования – например, ответственность заказчика строительства при нанесении ущерба имуществу, жизни и здоровью в результате несоблюдения техники безопасности. Однако при этом важно проконтролировать, чтобы страховочный полис не превратился по сути в разрешение на строительство.

Напомним, ранее Авдеев заявлял, что реформа системы государственного архитектурно-строительного контроля в нынешнем виде усилит финансовую нагрузку на строительный бизнес, который и так находится в бедственном состоянии из-за кризиса.