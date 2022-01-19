Аватар из Метавселенной. В Instagram добавили новую функцию

Пользователям социальной сети Instagram стала доступна новая функция. Теперь можно создавать персонализированный аватар, который является аналогом Memoji на устройствах Apple.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digital Information World.
С помощью новой функции пользователи смогут создать в приложении собственного аватара.
Чтобы активировать эту опцию, необходимо зайти во вкладку профиля, нажать пункт "Настройки", а затем перейти в "Аккаунт" и выбрать кнопку "Аватары". Затем можно модифицировать аватара на основе своей внешности, выбрав цвет кожи, глаз, волосы, одежду и аксессуары.
После завершения настройки аватара, он появится в виде наклейки. После этого его можно будет использовать в переписке, публикациях и сторис.
Напомним, ранее сообщалось, что в Instagram появится возможность редактировать ленту профиля, а именно менять публикации местами и закреплять важные наверху сетки.