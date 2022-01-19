Аватар из Метавселенной. В Instagram добавили новую функцию

С помощью новой функции пользователи смогут создать в приложении собственного аватара.

Чтобы активировать эту опцию, необходимо зайти во вкладку профиля, нажать пункт "Настройки", а затем перейти в "Аккаунт" и выбрать кнопку "Аватары". Затем можно модифицировать аватара на основе своей внешности, выбрав цвет кожи, глаз, волосы, одежду и аксессуары.

После завершения настройки аватара, он появится в виде наклейки. После этого его можно будет использовать в переписке, публикациях и сторис.