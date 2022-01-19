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Аватар з Метавсесвіту. В Instagram додали нову функцію

Автор: Валерія Поліщук

Користувачам соціальної мережі Instagram стала доступна нова функція. Тепер можна створювати персоналізований аватар, який є аналогом Memoji на пристроях Apple.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digital Information World.

За допомогою нової функції користувачі зможуть створити в додатку власного аватара.

Щоб активувати цю опцію, необхідно зайти у вкладку профілю, натиснути пункт "Налаштування", а потім перейти в" Аккаунт "і вибрати кнопку"аватари". Потім можна модифікувати аватара на основі своєї зовнішності, вибравши колір шкіри, очей, волосся, одяг і аксесуари.

Після завершення налаштування аватара, він з'явиться у вигляді наклейки. Після цього його можна буде використовувати в листуванні, публікаціях і сторіс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Instagram з'явиться можливість редагувати стрічку профілю, а саме міняти публікації місцями і закріплювати важливі нагорі сітки.

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