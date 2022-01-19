Аватар з Метавсесвіту. В Instagram додали нову функцію

Користувачам соціальної мережі Instagram стала доступна нова функція. Тепер можна створювати персоналізований аватар, який є аналогом Memoji на пристроях Apple.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digital Information World.
За допомогою нової функції користувачі зможуть створити в додатку власного аватара.
Щоб активувати цю опцію, необхідно зайти у вкладку профілю, натиснути пункт "Налаштування", а потім перейти в" Аккаунт "і вибрати кнопку"аватари". Потім можна модифікувати аватара на основі своєї зовнішності, вибравши колір шкіри, очей, волосся, одяг і аксесуари.
Після завершення налаштування аватара, він з'явиться у вигляді наклейки. Після цього його можна буде використовувати в листуванні, публікаціях і сторіс.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Instagram з'явиться можливість редагувати стрічку профілю, а саме міняти публікації місцями і закріплювати важливі нагорі сітки.