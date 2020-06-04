Аварийщики "Запорожгаза" во время карантина обработали почти 7 тыс. заявок

За время карантина бригады аварийной службы "Запорожгаза" выезжали на вызовы 6885 раз. В среднем 100 звонков ежедневно поступают к диспетчерам аварийной службы со всей Запорожской области. Большинство звонков касаются подозрения на утечку газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что сейчас много людей находится дома, поэтому нагрузка на газовые сети постоянно растет. Аварийная служба осуществляет круглосуточный мониторинг давления газа в сетях, проводит техническое обслуживание газораспределительных пунктов.

"22 аварийных бригады АДС дежурят круглосуточно, оперативно выезжают на вызовы, ликвидируют аварийные ситуации, осуществляют ремонты, чтобы обеспечить непрерывную доставку голубого топлива. Газовики работают не покладая рук и часто рискуют собственным здоровьем", - рассказывает технический директор "Запорожгаза" Юрий Заставський.

По словам пресс-службы, так как работники аварийной службы постоянно контактируют с владельцами домов, особое внимание они уделяют индивидуальной защите. Работники бригад полностью обеспечены защитными костюмами, защитными масками, одноразовыми перчатками, а также антисептиками. Также в пресс-службе отметили, что в период эпидемии особое внимание уделяется дезинфекции служебного транспорта. Перед началом рабочего дня и после окончания смены водители обязательно обрабатывают специальными средствами инструмент и служебные машины. Дезинфекция авто проходит в три этапа и в общем по времени занимает примерно 2 часа в день.

"Клиенты должны знать, что работники выездной бригады максимально защищены, поэтому не следует препятствовать газовикам выполнять их работу. Чтобы не подвергать дополнительной опасности работников АО Запорожгаз, потребители должны также придерживаться санитарных требований и быть социально ответственными. Если у клиента, который осуществляет вызов аварийной службы, является симптомы болезни, он обязательно должен об этом предупредить диспетчера", - говорится в сообщении.