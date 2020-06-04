Аварійники "Запоріжгазу" під час карантину опрацювали майже 7 тис. заявок

За час карантину бригади аварійної служби "Запоріжгазу" виїжджали на виклики 6885 разів. В середньому 100 дзвінків щодня надходять до диспетчерів аварійної служби зі всієї Запорізької області. Більшість викликів стосуються підозри на витік газу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що зараз багато людей знаходиться вдома, тому навантаження на газові мережі постійно зростає. Аварійна служба здійснює цілодобовий моніторинг тиску газу в мережах, проводить технічне обслуговування газорозподільних пунктів.

"22 аварійних бригади АДС чергують цілодобово, оперативно виїжджають на виклики, ліквідують аварійні ситуації, здійснюють ремонти, щоб забезпечити безперервну доставку блакитного палива. Газовики працюють не покладаючи рук і часто ризикують власним здоров’ям"- розповідає технічний директор "Запоріжгазу" Юрій Заставський.

За словами прес-служби, так як працівники аварійної служби постійно контактують з власниками домівок, особливу увагу вони приділяють індивідуальному захисту. Працівники бригад повністю забезпечені захисними костюмами, захисними масками, одноразовими рукавичками, а також антисептиками. Також у прес-службі зазначили, що в період епідемії особлива увага приділяється дезінфекції службового транспорту. Перед початком робочого дня та після закінчення зміни водії обов’язково обробляють спеціальними засобами інструмент та службові машини. Дезінфекція авто проходить в три етапи і загалом по часу займає приблизно 2 години на день.

"Клієнти повинні знати, що працівники виїзної бригади максимально захищені, тож не слід перешкоджати газовикам виконувати їхню роботу. Щоб не наражати на додаткову небезпеку працівників АТ Запоріжгаз, споживачі повинні також дотримуватись санітарних вимог і бути соціально відповідальними. Якщо у клієнта, який здійснює виклик аварійної служби, є симптоми хвороби, він обов’язково має про це попередити диспетчера", - йдеться у повідомленні.