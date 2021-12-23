Аварийщики "Ровногаза" с начала этого года совершили почти 10,5 тысяч выездов

В декабре 2021 года специалисты аварийной службы АО "Ровногаз" выезжали на вызовы почти 800 раз, а всего за год – почти 10,5 тысяч раз. С наступлением холодов нагрузка на систему газоснабжения растет, поэтому АДС работает в усиленном режиме.

"Мы фиксируем рост количества вызовов на внутридомовых сетях. Подавляющее большинство из них связано с утечками газа. Жители домов сообщают о запахе газа в помещении, на кухне, в подъезде", - рассказывает начальник АДС АО "Ровногаз" Андрей Чижевский.

По словам специалистов, причинами утечек газа является разгерметизация внутренней системы газоснабжения: физическое старение, механические нагрузки, воздействие электрического тока, старение уплотняющих элементов, выход из строя и старения запорной арматуры и соединительных элементов. Это свидетельствует о том, что потребителям необходимо обеспечивать техническое обслуживание сетей и газовое оборудование.

"Невозможно самостоятельно проверить во все коммуникации в доме. Часто это опасно. Ведь нужно контролировать газопроводы, запорную арматуру, соединительные элементы и оборудование. Квалифицированно выполнить эти работы может только специалист, имеющий необходимое оборудование и обладающий нужными навыками", - поясняет начальник отдела технического обслуживания АО "Ровногаз" Роман Кутира.

В пресс-службе отметили, что заказать услугу можно в Клиентских пространствах 104.ua в Ровно, Дубно, Здолбунове, Сарнах, Березном, Корце, Мельничные, Радивилове, Остроге, Костополе, Ракитном, Клевань, Демидовке. А сервисное обслуживание и ремонт внутридомовой системы газоснабжения и газового оборудования потребители природного газа могут заказать через горячую линю. Для этого необходимо набрать номер 5104 и оформить заявку на услугу.