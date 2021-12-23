Аварійники "Рівнегазу" з початку цього року здійснили майже 10,5 тисяч виїздів

У грудні 2021 року фахівці аварійної служби АТ "Рівнегаз" виїжджали на виклики майже 800 разів, а всього за рік – майже 10,5 тисяч разів. З настанням холодів навантаження на систему газопостачання зростає, тож АДС працює в посиленому режимі.

"Ми фіксуємо зростання кількості викликів на внутрішньобудинкових мережах. Переважна більшість з них пов’язана із витоками газу. Мешканці будинків повідомляють про запах газу в приміщенні, на кухні, в під’їзді", - розповідає начальник АДС АТ "Рівнегаз" Андрій Чижевський.

За словами фахівців, причинами витоків газу є розгерметизація внутрішньої системи газопостачання: фізичне старіння, механічні навантаження, вплив електричного струму, старіння ущільнюючих елементів, вихід з ладу і старіння запірної арматури та з’єднувальних елементів. Це свідчить про те, що споживачам необхідно забезпечувати технічне обслуговування мереж та газове обладнання.

"Неможливо самостійно перевірити у всі комунікації в будинку. Часто це небезпечно. Адже потрібно контролювати газопроводи, запірну арматуру, з’єднувальні елементи та обладнання. Кваліфіковано виконати ці роботи може тільки фахівець, який має необхідне обладнання і володіє потрібними навиками", - пояснює начальник відділу технічного обслуговування АТ "Рівнегаз" Роман Кутира.

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