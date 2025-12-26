Аварійно і за графіками: де і як сьогодні в Україні вимикають світло

Що кажуть в "Укренерго"

Як повідомили в компанії, в Україні 26 грудня продовжать діяти графіки погодинних відключень електроенергії для населення. Вимикати світло будуть в більшості регіонів України.

Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Аварійні відключення

Станом на 11:30 аварійні графіки запроваджено у Донецькій, Харківській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Відключення за графіками

Київ

Сьогодні світло у столиці відключатимуть наступним чином:

1.1 черга - світла не буде з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;

1.2 черга - світла не буде з 08:00 до 13:30 та з 17:00 до 21:00;

2.1 черга - світла не буде з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;

2.2 черга - світла не буде з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 22:00;

3.1 черга - світла не буде з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;

3.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00;

4.1 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;

4.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;

5.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 13:30 до 17:30;

5.2 черга - світла не буде з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 17:30;

6.1 черга - світла не буде з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 20:30;

6.2 черга - світла не буде з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 17:30.

Фото: графіки відключень світла для Києва на 26 грудня (t.me/dtek_ua)

Зазначимо, графіки вимкнення світла в Києві доступні на ресурсах компаній YASNO і ДТЕК.

Київська область

Згідно з даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Графіки відключень на 26 грудня у Київській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Дніпропетровська область

Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Графіки відключень на 26 грудня у Дніпропетровській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Вінницька область

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber;

в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Житомирська область

Згідно з даними АТ "Житомиробленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Графіки відключень на 26 грудня у Житомирській області (інфографіка: poe.pl.ua)

Запорізька область

Згідно з даними АТ "Запоріжжяобленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Сьогодні години відсутності електропостачання по чергах (підчергах), з урахуванням 30 хвилин на перемикання, є такими:

черга 1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00;

черга 1.2: 03:00 – 07:30, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

черга 2.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 17:00 – 22:00;

черга 2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

черга 3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

черга 3.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

черга 4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

черга 4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

черга 5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

черга 5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

черга 6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

черга 6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30.

Графіки відключень у Кіровоградській області

Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

на офіційному сайті;

в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;

через "Пошук відключень за адресою".

Графіки відключень на 26 грудня у Кіровоградській області (скриншот: kiroe.com.ua)

Графіки відключень у Черкаській області

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Графіки відключень у Миколаївській області

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

на офіційному сайті;

у Facebook.

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Графіки відключень у Полтавській області

Згідно з даними АТ "Полтаваобленерго", у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, 26 грудня в області:

з 00:00 по 06:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг;

з 06:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черг;

з 22:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.

Дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Графіки відключень у Рівненській області

Згідно з даними ПрАТ "Рівнеобленерго", з графіком погодинних відключень у місті Рівне та у Рівненській області можна ознайомитись:

на офіційному сайті:

у Facebook.

Крім того, дізнатися номер своєї черги або час обмеження електропостачання згідно з графіками погодинних відключень можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Графіки відключень у Сумській області

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);

в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;

у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);

у Telegram;

у Facebook.

Графіки відключень на 26 грудня у Сумській області (інфографіка: facebook.com/sumyoblenergo)