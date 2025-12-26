Аварійно і за графіками: де і як сьогодні в Україні вимикають світло

В Україні сьогодні, 26 грудня, діють як аварійні відключення світла, так і за графіками. Це пов'язано з черговим російським ударом по енергетичній інфраструктурі країни.
РБК-Україна розповідає, як сьогодні вимикають світло по областях.
Як повідомили в компанії, в Україні 26 грудня продовжать діяти графіки погодинних відключень електроенергії для населення. Вимикати світло будуть в більшості регіонів України.
Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
Станом на 11:30 аварійні графіки запроваджено у Донецькій, Харківській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
Сьогодні світло у столиці відключатимуть наступним чином:
Фото: графіки відключень світла для Києва на 26 грудня (t.me/dtek_ua)
Зазначимо, графіки вимкнення світла в Києві доступні на ресурсах компаній YASNO і ДТЕК.
Згідно з даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Графіки відключень на 26 грудня у Київській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)
Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Графіки відключень на 26 грудня у Дніпропетровській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Згідно з даними АТ "Житомиробленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:
Графіки відключень на 26 грудня у Житомирській області (інфографіка: poe.pl.ua)
Згідно з даними АТ "Запоріжжяобленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:
Сьогодні години відсутності електропостачання по чергах (підчергах), з урахуванням 30 хвилин на перемикання, є такими:
Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:
на офіційному сайті;
в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;
через "Пошук відключень за адресою".
Графіки відключень на 26 грудня у Кіровоградській області (скриншот: kiroe.com.ua)
Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Згідно з даними АТ "Полтаваобленерго", у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, 26 грудня в області:
Дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:
Згідно з даними ПрАТ "Рівнеобленерго", з графіком погодинних відключень у місті Рівне та у Рівненській області можна ознайомитись:
Крім того, дізнатися номер своєї черги або час обмеження електропостачання згідно з графіками погодинних відключень можна:
Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
Графіки відключень на 26 грудня у Сумській області (інфографіка: facebook.com/sumyoblenergo)
Згідно з даними АТ "Тернопільобленерго", із графіками відключення світла в області можна ознайомитись:
Крім того, повідомлення про планові та аварійні відключення електроенергії можна отримувати:
Графіки відключень на 26 грудня у Тернопільській області (інфографіка: toe.com.ua)
Згідно з даними АТ "Хмельницькобленерго", дізнатись про актуальні відключення електропостачання в області можна:
Графіки відключень на 26 грудня у Хмельницькій області (інфографіка: hoe.com.ua)
Згідно з даними АТ "Чернівціобленерго", дізнатись інформацію щодо актуальних графіків погодинних відключень можна:
Крім того, переглянути графіки відключень світла можна у мобільному додатку eSvitlo.cv (для Android та iOS).
Графіки відключень на 26 грудня у Чернівецькій області (інфографіка: oblenergo.cv.ua)
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Графіки відключень на 26 грудня у Чернігівській області (інфографіка: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)