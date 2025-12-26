Аварийно и по графикам: где и как сегодня в Украине выключают свет

В Украине сегодня, 26 декабря, действуют как аварийные отключения света, так и по графикам. Это связано с очередным российским ударом по энергетической инфраструктуре страны.
РБК-Украина рассказывает, как сегодня отключают свет по областям.
Как сообщили в компании, в Украине 26 декабря продолжат действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Выключать свет будут в большинстве регионов Украины.
Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
По состоянию на 11:30 аварийные графики введены в Донецкой, Харьковской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
Сегодня свет в столице будут отключать следующим образом:
Фото: графики отключений света для Киева на 26 декабря (t.me/dtek_ua)
Отметим, графики отключения света в Киеве доступны на ресурсах компаний YASNO и ДТЭК.
Согласно данным ДТЭК Киевские региональные электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Графики отключений на 26 декабря в Киевской области (инфографика: t.me/dtek_ua)
Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Графики отключений на 26 декабря в Днепропетровской области (инфографика: t.me/dtek_ua)
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.
Согласно данным АО "Житомироблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:
Графики отключений на 26 декабря в Житомирской области (инфографика: poe.pl.ua)
Согласно данным АО "Запорожьеоблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:
Сегодня часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди), с учетом 30 минут на переключение, являются такими:
Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:
на официальном сайте;
в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;
через "Поиск отключений по адресу".
Графики отключений на 26 декабря в Кировоградской области (скриншот: kiroe.com.ua)
Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
Согласно данным АО "Полтаваоблэнерго", в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, 26 декабря в области:
Узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:
Согласно данным ЧАО "Ровнооблэнерго", с графиком почасовых отключений в городе Ровно и в Ровенской области можно ознакомиться:
Кроме того, узнать номер своей очереди или время ограничения электроснабжения согласно графикам почасовых отключений можно:
Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию об отключении электроэнергии или свою очередь можно:
Графики отключений на 26 декабря в Сумской области (инфографика: facebook.com/sumyoblenergo)
Согласно данным АО "Тернопольоблэнерго", с графиками отключения света в области можно ознакомиться:
Кроме того, сообщения о плановых и аварийных отключениях электроэнергии можно получать:
Графики отключений на 26 декабря в Тернопольской области (инфографика: toe.com.ua)
Согласно данным АО "Хмельницкоблэнерго", узнать об актуальных отключениях электроснабжения в области можно:
Графики отключений на 26 декабря в Хмельницкой области (инфографика: hoe.com.ua)
Согласно данным АО "Черновцыоблэнерго", узнать информацию об актуальных графиков почасовых отключений можно:
Кроме того, посмотреть графики отключений света можно в мобильном приложении eSvitlo.cv (для Android и iOS).
Графики отключений на 26 декабря в Черновицкой области (инфографика: oblenergo.cv.ua)
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:
Кроме того, проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
Графики отключений на 26 декабря в Черниговской области (инфографика: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)