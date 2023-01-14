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Аварійні відключення та чергові обстріли. В "Укренерго" описали ситуацію з енергосистемою

Фото: Аварійні відключення та чергові обстріли. В "Укренерго" описали ситуацію з енергосистемою (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни вкотре обстріляли об’єкти енергетичної інфраструктури України. В більше ніж 10 областях запроваджено аварійні відключення світла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укренерго".

Наслідки російських обстрілів вже усуваються.

Станом на сьогодні споживання електроенергії нижче, ніж вчора через потепління й вихідний день. Водночас у ранкові та вечірні години зберігається дефіцит потужності в енергосистемі.

"До всіх областей доведені ліміти споживання, які діють протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00. Наразі ліміти перевищені вже в 11 областях, внаслідок чого застосовані аварійні відключення", - пише "Укренерго".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, наразі в Україні покращується ситуація з ефективністю і прогнозованістю графіків відключень світла.

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