Аварійні відключення та чергові обстріли. В "Укренерго" описали ситуацію з енергосистемою

Росіяни вкотре обстріляли об’єкти енергетичної інфраструктури України. В більше ніж 10 областях запроваджено аварійні відключення світла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укренерго".

Наслідки російських обстрілів вже усуваються.

Станом на сьогодні споживання електроенергії нижче, ніж вчора через потепління й вихідний день. Водночас у ранкові та вечірні години зберігається дефіцит потужності в енергосистемі.

"До всіх областей доведені ліміти споживання, які діють протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00. Наразі ліміти перевищені вже в 11 областях, внаслідок чого застосовані аварійні відключення", - пише "Укренерго".