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Аварийные отключения сегодня не применяются: в "Укрэнерго" объяснили причину

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Украина, Воскресенье 30 октября 2022 12:48
Аварийные отключения сегодня не применяются: в "Укрэнерго" объяснили причину Фото: в Украине сегодня утром не было аварийных отключений свет (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы второй день экономят электроэнергию. Поэтому по всей стране сегодня утром не было аварийных отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Диспетчерский центр "Укрэнерго" сегодня не предоставил операторам данных для аварийных отключений, поскольку не было необходимости. Утром украинцы потребили на 2,6% меньше электроэнергии, чем вчера, а верхняя точка утреннего пика была позже.

Также вчера вечером зафиксировали уменьшение нагрузки на энергосистему. В частности, жители Киева снизили потребление на 6,2%, в Киевской области - на 3,3%, Черкасской - на 17,8%, Харьковской - на 7,0%, Черниговской - на 5,9%.

Однако в "Укрэнерго" предупредили, что сегодня вечером могут быть отключения света, если будет необходимо. Украинцев призвали и дальше экономить электроэнергию.

"Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов и по возможности перенесите пользование стиральными машинами, бойлерами и обогревателями на ночь, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий", - говорится в сообщении.

Напомним, по словам гендиректора компании YASNO Сергея Коваленко, сегодня в Киеве не будут отключать свет.

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