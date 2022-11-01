Аварійні відключення другий день: коли у Вишгороді може з'явитися світло

Що відомо

"Не дивлячись на великі пошкодження вчора вдалося провести велику роботу і майже відновити на 90% електроспоживання в Київській області. Наразі продовжуються відновлювальні роботи в одному районі - Вишгородському. Сподіваюсь, що до кінця дня вони закінчаться і ми зможемо звітувати, що ми відновили по області все", - розповів Кулеба.

Другий день без світла

Зазначимо, що від ранку, 31 жовтня після ударів росіян електрика у Вишгородському районі досі відсутня.

При цьому в ДТЕК дали невтішний прогноз, там припускають, що відновлення електроенергії в районі може тривати і до сьогоднішнього вечора, тож світло можуть не увімкнути й сьогодні. Втім, наразі роботи тривають, тож ситуація стане конкретнішою вже до вечора.

Масована атака на енергооб'єкти України

Нагадаємо, вчора вранці РФ завдала ракетних ударів по багатьох областях України. Як розповіли в Кабміні, внаслідок обстрілів було пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні, в 10 регіонах країни.

Через атаки в регіонах були екстрені відключення електроенергії, які досі тривають у Вишгородському районі. У Києві вчора частина людей цілий день була без води та світла. Також проблеми з електрикою та водою були в інших областях.