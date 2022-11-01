Аварийные отключения второй день: когда в Вышгороде может появиться свет

Что известно

"Несмотря на большие повреждения вчера удалось провести большую работу и почти восстановить на 90% электропотребления в Киевской области. В настоящее время продолжаются восстановительные работы в одном районе - Вышгородском. Надеюсь, что к концу дня они закончатся, и мы сможем отчитываться, что мы возобновили по области все", - рассказал Кулеба.

Второй день без света

Отметим, что с утра, 31 октября, после ударов россиян электричество в Вышгородском районе до сих пор отсутствует.

При этом в ДТЭК дали неутешительный прогноз, там предполагают, что возобновление электроэнергии в районе может продолжаться и до сегодняшнего вечера, так что свет могут не включить и сегодня. Впрочем, сейчас работы продолжаются, поэтому ситуация станет более конкретной уже к вечеру.

Массированная атака на энергообъекты Украины

Напомним, вчера утром РФ нанесла ракетные удары по многим областям Украины.

Как рассказали в Кабмине, в результате обстрелов было повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические, в 10 регионах страны.

Из-за атак в регионах были экстренные отключения электроэнергии, которые до сих пор продолжаются в Вышгородском районе. В Киеве вчера часть людей целый день была без воды и света. Также проблемы с электричеством и водой были в других областях.