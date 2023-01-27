Аварійні відключення в десяти областях: в "Укренерго" оцінили стан енергосистеми

Масована атака 26 січня

Внаслідок обстрілу росіян були пошкоджені електростанції й високовольтна мережа. Вчора 26 січня, ворог завдав суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі.

"Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання", - пише пресслужба.

Аварійні відключення

До усіх областей були доведені ліміти споживання, які діятимуть упродовж доби. Станом на 11:00 перевищення лімітів було зафіксовано вже у десяти областях:

Харківській;

Донецькій;

Запорізькій;

Кіровоградській;

Київській;

Черкаській;

Житомирській;

Волинській;

Львівській;

Рівненській.

Аварійні відключення можливі й в інших областях упродовж доби.

Відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури

Після вчорашнього обстрілу мережеві обмеження діють в Одесі й в інших регіонах, де високовольтна інфраструктура зазнала ударів.

"Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше", - додає "Укренерго".