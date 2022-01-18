Аварийная служба "Харьковгоргаза" совершила почти 15 тысяч выездов за 2021 год

За 2021 год бригады аварийной службы 104 АО "Харьковгоргаз" отработали около 15 тысяч заявок от потребителей природного газа. Самая частая причина обращений – наличие запаха газа.

"В прошлом году специалисты газовой компании локализовали более 2 тысяч аварийных ситуаций на внутридомовых газовых сетях", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в период отопительного сезона и похолодания значительно возрастает нагрузка на систему газоснабжения.

"Каждый день диспетчеры службы 104 принимают в среднем около 50 вызовов от жителей Харькова. Но с наступлением холодов количество обращений растет, поскольку владельцы домов чаще используют газовые приборы для обогрева и других бытовых нужд. Игнорирование правил безопасности приводит к аварийным ситуациям", – рассказывает главный инженер Игорь Шухат.

Также в компании напомнили, что владельцы квартир и частных домов ответственны за состояние внутридомовых газовых сетей согласно Закону Украины "О жилищно-коммунальных услугах", поэтому нужно позаботиться о своевременном проведении технического обслуживания. Для этого клиент должен заключить договор с компанией, имеющей необходимые разрешения на подобные работы.

"Соблюдение всех правил безопасности использования газа в быту позволит избежать неприятных ситуаций. Если вы почувствовали запах газа, следует прекратить работу газовых приборов, перекрыть газовые краны и проветрить помещение, а также вызвать аварийную службу по номеру 104", - говорится в сообщении.