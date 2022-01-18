ru ua
Вт, 18 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Аварийная служба "Харьковгоргаза" совершила почти 15 тысяч выездов за 2021 год

Новина українською →
Харьков, Вторник 18 января 2022 13:54
Аварийная служба "Харьковгоргаза" совершила почти 15 тысяч выездов за 2021 год Фото: газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

За 2021 год бригады аварийной службы 104 АО "Харьковгоргаз" отработали около 15 тысяч заявок от потребителей природного газа. Самая частая причина обращений – наличие запаха газа.

Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгоргаза".

"В прошлом году специалисты газовой компании локализовали более 2 тысяч аварийных ситуаций на внутридомовых газовых сетях", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в период отопительного сезона и похолодания значительно возрастает нагрузка на систему газоснабжения.

"Каждый день диспетчеры службы 104 принимают в среднем около 50 вызовов от жителей Харькова. Но с наступлением холодов количество обращений растет, поскольку владельцы домов чаще используют газовые приборы для обогрева и других бытовых нужд. Игнорирование правил безопасности приводит к аварийным ситуациям", – рассказывает главный инженер Игорь Шухат.

Также в компании напомнили, что владельцы квартир и частных домов ответственны за состояние внутридомовых газовых сетей согласно Закону Украины "О жилищно-коммунальных услугах", поэтому нужно позаботиться о своевременном проведении технического обслуживания. Для этого клиент должен заключить договор с компанией, имеющей необходимые разрешения на подобные работы.

"Соблюдение всех правил безопасности использования газа в быту позволит избежать неприятных ситуаций. Если вы почувствовали запах газа, следует прекратить работу газовых приборов, перекрыть газовые краны и проветрить помещение, а также вызвать аварийную службу по номеру 104", - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Газ
NEWS
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
DAILY
Пенсии, налоги, СБУ и олигархи. Какие планы у депутатов Рады на 2022 год
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пенсии, налоги, СБУ и олигархи. Какие планы у депутатов Рады на 2022 год