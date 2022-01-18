Аварійна служба "Харківміськгазу" здійснила майже 15 тисяч виїздів за 2021 рік
За 2021 рік бригади аварійної служби 104 АТ "Харківміськгаз" відпрацювали близько 15 тисяч заявок від споживачів природного газу. Найчастіша причина звернень-наявність запаху газу.
Про це повідомляє прес-служба "Харківміськгазу".
"Минулого року фахівці газової компанії локалізували понад 2 тисячі аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових газових мережах", - йдеться в повідомленні.
У компанії відзначили, що в період опалювального сезону і похолодання значно зростає навантаження на систему газопостачання.
"Кожен день диспетчери служби 104 приймають в середньому близько 50 викликів від жителів Харкова. Але з настанням холодів кількість звернень зростає, оскільки власники будинків частіше використовують газові прилади для обігріву та інших побутових потреб. Ігнорування правил безпеки призводить до аварійних ситуацій", - розповідає головний інженер ігор Шухат.
Також в компанії нагадали, що власники квартир і приватних будинків відповідальні за стан внутрішньобудинкових газових мереж відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги", тому потрібно подбати про своєчасне проведення технічного обслуговування. Для цього клієнт повинен укласти договір з компанією, що має необхідні дозволи на подібні роботи.
"Дотримання всіх правил безпеки використання газу в побуті дозволить уникнути неприємних ситуацій. Якщо ви відчули запах газу, слід припинити роботу газових приладів, перекрити газові крани і провітрити приміщення, а також викликати аварійну службу за номером 104", - йдеться в повідомленні.