Аварийная ситуация на шахте в Донецкой области ликвидирована, - "Метинвест"

Аварийная ситуация, которая возникла в результате взрыва на шахтоуправлении Покровское , ликвидирована. Выполнено разгазирование участка, здоровью и жизни сотрудников ничего не угрожает.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу "Метинвеста".

Еще шесть горняков (один - работник шахтоуправления Покровское, пять - работники подрядной организации) находятся в ожоговом отделении Краматорской городской больницы №3.

Как отмечает пресс-служба, в Покровской клинической больнице интенсивного лечения находятся трое пострадавших с легкой степенью телесных повреждений - все работники шахтоуправления Покровское.

Как сообщалось ранее, в пгт Удачное Покровского района 31 июля около 5 утра произошел взрыв на шахте. Один сотрудник подрядной организации от полученных травм скончался в Покровской клинической больнице интенсивного лечения.

На предприятии создана внутренняя комиссия и параллельно будет работать государственная комиссия, которые будут расследовать обстоятельства и причины произошедшего.