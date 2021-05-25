UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Аварийная ситуация в аэропорту с утечкой топлива: спасатели провели учения на Прикарпатье

Автор: Дмитрий Левицкий

Спасатели провели тактико-специальные учения в Ивано-Франковской области. Спасатели учились бороться с чрезвычайной ситуацией на территории международного аэропорта "Ивано-Франковск".

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области на странице в Facebook.

По тактическому замыслу учений, при осуществлении посадки произошла разгерметизация баков с авиационным горючим, в результате чего начало вытекать авиационное топливо и загорелось под воздушным судном, на борту которого находились люди. Площадь горения разлитого авиационного топлива, по замыслу, составляла 400 квадратных метров.

"Целью проведения данных учений было показать приемы и способы организации управления подразделениями во время ликвидации последствий авиационных происшествий... Все службы сработали оперативно и профессионально, цель учений была достигнута", - заявили в ГСЧС.

Фото: учения спасателей в аэропорту Ивано-Франковска (facebook.com/MNSIFR)

Напомним, в апреле в Министерстве внутренних дел заявляли, что инструкторы НАТО проведут учения украинских спасателей. Учения проводились в рамках проекта по обезвреживанию взрывоопасных веществ и противодействию самодельным взрывным устройствам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Ивано-ФранковскученияаэропортГСЧСспасатели