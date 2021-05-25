Аварийная ситуация в аэропорту с утечкой топлива: спасатели провели учения на Прикарпатье

Спасатели провели тактико-специальные учения в Ивано-Франковской области. Спасатели учились бороться с чрезвычайной ситуацией на территории международного аэропорта "Ивано-Франковск".
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области на странице в Facebook.
По тактическому замыслу учений, при осуществлении посадки произошла разгерметизация баков с авиационным горючим, в результате чего начало вытекать авиационное топливо и загорелось под воздушным судном, на борту которого находились люди. Площадь горения разлитого авиационного топлива, по замыслу, составляла 400 квадратных метров.
"Целью проведения данных учений было показать приемы и способы организации управления подразделениями во время ликвидации последствий авиационных происшествий... Все службы сработали оперативно и профессионально, цель учений была достигнута", - заявили в ГСЧС.
Фото: учения спасателей в аэропорту Ивано-Франковска (facebook.com/MNSIFR)
Напомним, в апреле в Министерстве внутренних дел заявляли, что инструкторы НАТО проведут учения украинских спасателей. Учения проводились в рамках проекта по обезвреживанию взрывоопасных веществ и противодействию самодельным взрывным устройствам.