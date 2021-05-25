Аварійна ситуація в аеропорту з витоком палива: рятувальники провели навчання на Прикарпатті

Рятувальники провели тактико-спеціальні навчання в Івано-Франківській області. Рятувальники вчилися боротися з надзвичайною ситуацією на території міжнародного аеропорту "Івано-Франківськ".

Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області на сторінці у Facebook .

За тактичним задумом навчань, при здійсненні посадки відбулася розгерметизація баків з авіаційним пальним, в результаті чого почало витікати авіаційне паливо та загорілося під повітряним судном, на борту якого перебували люди. Площа горіння розлитого авіаційного палива, за задумом, складала 400 квадратних метрів.

"Метою проведення даних навчань було показати прийоми і способи організації управління підрозділами під час ліквідації наслідків авіаційних подій... Всі служби спрацювали оперативно та професійно, мету навчань було досягнуто", - заявили в ДСНС.

Фото: навчання рятувальників в аеропорту Івано-Франківська (facebook.com/MNSIFR)