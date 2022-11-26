Аварії на лініях та вимкнення: в Київській області деякі будинки понад добу без світла

За його словами, наразі є аварії на таких лініях через погодні умови:

Біля Василькова на лініях одночасно працюють 18 ремонтних бригад.

Петрівські лінії вже відновлено.

"Енергетики роблять все можливе, щоб відновити електропостачання та вийти на планові відключення. Окремо працюють над тим, щоб підключити якнайшвидше ті громади, які більше доби без світла", - написав Кулеба.

Нагадаємо, що в Києві станом на сьогоднішній ранок без світла залишаються ще 130 тисяч жителів.

Додамо, за даними "Укренерго" в країні наразі діє режим обмежень споживання електроенергії в усіх областях.

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