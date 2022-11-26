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Аварии на линиях и выключения: в Киевской области некоторые дома без света больше суток

Фото: в Киевской области некоторые дома более суток без света (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Киевской области продолжаются экстренные отключения света, некоторые жители более суток без электричества. Кроме того, в регионе зафиксированы и аварии на линиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

По его словам, есть аварии на таких линиях из-за погодных условий:

  • Возле Василькова на линиях одновременно работают 18 ремонтных бригад.
  • Петровские линии уже восстановлены.

"Энергетики делают все возможное, чтобы возобновить электроснабжение и выйти на плановые отключения. Отдельно работают над тем, чтобы подключить как можно скорее те общины, которые больше суток без света ", - написал Кулеба.

Напомним, что в Киеве по состоянию на сегодняшнее утро без света остаются еще 130 тысяч человек.

Добавим, по данным "Укрэнерго" в стране действует режим ограничений потребления электроэнергии во всех областях.

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КиевКиевская областьЭлектроэнергия