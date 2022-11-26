Аварии на линиях и выключения: в Киевской области некоторые дома без света больше суток

По его словам, есть аварии на таких линиях из-за погодных условий:

Возле Василькова на линиях одновременно работают 18 ремонтных бригад.

Петровские линии уже восстановлены.

"Энергетики делают все возможное, чтобы возобновить электроснабжение и выйти на плановые отключения. Отдельно работают над тем, чтобы подключить как можно скорее те общины, которые больше суток без света ", - написал Кулеба.

Напомним, что в Киеве по состоянию на сегодняшнее утро без света остаются еще 130 тысяч человек.

Добавим, по данным "Укрэнерго" в стране действует режим ограничений потребления электроэнергии во всех областях.

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