UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області, - експерт

Фото: аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Через аварію на енергетичних обʼєктах, зокрема на підстанціях атомних електростанцій, ускладнена передача світла з заходу на схід країни. Зокрема через це складною залишається ситуація в Дніпрі та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного редактора видання "Наші гроші" Юрія Ніколова.

"Грубо кажучи, на заході зараз є достатньо енергії з Хмельницької і Рівненської АЕС, бо цю енергію неможливо по проводам передати на південь і схід України. Південь і схід зараз сидять дуже без світла, бо не можуть його отримати через технічну аварію, а захід - зі світлом", - зазначив Ніколов.

Це призвело до того, що зокрема на Дніпропетровщині ситуація з відключеннями надзвичайно складна, а у Львові скасовані графіки.

"Але обленерго вам цього не скаже - бо це сєкрєт топ-левела. Бо вчора сам "Енергоатом" заборонив взагалі говорити за ту аварію, назвавши чутки іпсо", - додав Ніколов.

Ситуація по країні вирівнюється як тільки енергетики ліквідують наслідки аварії.

"Ще раз нагадаю. Ось ці відключення, що ми маємо у липні - це у найкращому випадку буде оптимістичним сценарієм для зими. Якщо Путін нічого нового не розвалить в енергетиці, або само щось не зламається. Бо коли у серпні відремонтують всі атомні блоки, то ситуація справді покращиться. І ми справді пару місяців будемо жити з тимчасовими відключеннями, а не включеннями світла. То буде тимчасово - поки не почне зникати сонце з СЕС, і не зростатиме споживання через похолодання", - підсумував Юрій Ніколов.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News