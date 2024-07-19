Аварии в энергосистеме усложнили передачу электроэнергии с запада в восточные области, - эксперт

"Грубо говоря, на западе сейчас достаточно энергии с Хмельницкой и Ровенской АЭС, потому что эту энергию невозможно по проводам передать на юг и восток Украины. Юг и восток сейчас сидят очень без света, потому что не могут его получить из-за технической аварии, а запад - со светом", - отметил Николов.

Это привело к тому, что, в частности, на Днепропетровщине ситуация с отключениями чрезвычайно сложная, а во Львове отменены графики.

"Но облэнерго вам этого не скажет - потому что это секрет топ-левела. Потому что вчера сам "Энергоатом" запретил вообще говорить за ту аварию, назвав слухи ипсо", - добавил Николов.

Ситуация по стране выравнивается, как только энергетики ликвидируют последствия аварии.

"Еще раз напомню. Вот эти отключения, которые мы имеем в июле - это в лучшем случае будет оптимистическим сценарием для зимы. Если Путин ничего нового не развалит в энергетике, или само что-то не сломается. Потому что когда в августе отремонтируют все атомные блоки, то ситуация действительно улучшится. И мы действительно пару месяцев будем жить с временными отключениями, а не включениями света.