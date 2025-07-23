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Аварія винищувача Mirage-2000: Ігнат прокоментував ситуацію

Ілюстративне фото: Ігнат відреагував на катастрофу Mirage-2000 (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив інформацію щодо катастрофи винищувача Mirage-2000, який Україна отримала від Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Ігнат підкреслив, що пілот, який керував французьким винищувачем, впорався з кризовою ситуацією.

"Пілот Mirage-2000 грамотно спрацював у кризовій ситуації, літак врятувати уже було неможливо, втім льотчик зробив усе, аби спрямувати борт у безпечне місце, подалі від населеного пункту", - пояснив він.

Очільник Повітряних сил закликав не вдаватися до передчасних висновків щодо аварії винищувача.

"З технікою у небі таке трапляється, причини з’ясують. Подібні події не є рідкістю в світовій практиці. Головне – живий-здоровий, і без наслідків на землі", - підсумував він.

Що відомо про аварію Mirage-2000

Раніше надійшла інформація від Повітряних сил про те, що французький винищувач розбився. Повідомлялося, що пілот встиг катапультуватися.

В офіційній заяві було зазначено, що для встановлення причин аварії було призначено спеціальну комісію.

Про те, що Франція передала Україні ці багатоцільові винищувачі четвертого покоління компанії Dassault Aviation у рамках військової допомоги, стало відомо 6 лютого.

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