Крушение истребителя Mirage-2000: Игнат прокомментировал ситуацию

Игнат подчеркнул, что пилот, который управлял французским истребителем, справился с кризисной ситуацией.

"Пилот Mirage-2000 грамотно сработал в кризисной ситуации, самолет спасти уже было невозможно, впрочем, летчик сделал все, чтобы направить борт в безопасное место, подальше от населенного пункта", - пояснил он.

Глава Воздушных сил призвал не прибегать к преждевременным выводам относительно крушения истребителя.

"С техникой в небе такое бывает, причины выяснят. Подобные события не редкость в мировой практике. Главное - жив-здоров, и без последствий на земле", - подытожил он.