ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Румынии произошла авария с украинским автобусом, есть жертвы

Новина українською →
Румыния, Понедельник 14 июня 2021 15:23
В Румынии произошла авария с украинским автобусом, есть жертвы Фото: на румынской границе произошло ДТП с украинцами (twitter.com libertatea)
Автор: Дмитрий Левицкий

На румынско-венгерской границе произошла авария с украинцами. Возле пункта пропуска автобус, следовавший из Украины в Чехию, врезался в грузовики.

Об этом сообщает местное агентство TVR.

По данным агентства, автобус с 15 украинскими рабочими и 8-летним ребенком в двух километрах до границы не справился с управлением и въехал в колонну грузовиков, которые стояли в аварийной полосе шоссе.

В результате аварии один из пассажиров автобуса погиб. Два человека из автобуса получили серьезные травмы, в том числе внутренние. Еще 13 пассажиров получили травмы, не угрожающие их жизни. Всех пострадавших доставили в больницу.

Сейчас румынская полиция проводит расследование на месте аварии, чтобы установить точные обстоятельства столкновения автобуса с грузовиками.

Фото: на месте аварии украинского автобуса (libertatea.ro)

Напомним, в середине мая в Польше умерла украинка, пострадавшая в результате аварии автобуса вблизи Кашице. Врачи несколько месяцев боролись за ее жизнь, но травмы, которые она получила во время аварии, оказались смертельными.

Также РБК-Украина писало, что в Ирпене в результате аварии с маршруткой пострадали пять человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия ДТП Румыния автобус украинцы
NEWS
Зеленский потребовал увольнения чиновников за невыплату зарплат врачам
Зеленский потребовал увольнения чиновников за невыплату зарплат врачам
DAILY
Город со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиков
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Город со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиков