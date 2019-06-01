Аварія туристичного катера у Будапешті: суд заарештував українця

Фото: заарештований українець (Bors Online)

Аварія туристичного катеру сталася 29 травня

Центральний окружний суд Будапешту заарештував громадянина України, капітана прогулянкового теплоходу Viking Sygin, який 29 травня зіткнувся з туристичним катером. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bors Online.

Як повідомляється, будапештський суд заарештував на місяць українця Юрія С., капітана прогулянкового теплоходу, який зіткнувся з туристичним катером Mermaid у середу на річці Дунай. Внаслідок зіткнення катер Mermaid затонув.

Зазначається, що суд не став висувати капітану звинувачень та дав йому можливість вийти під заставу в розмірі понад 45 тисяч євро. Прокуратура оскаржила дане рішення.

За словами адвоката, засуджений капітан після судового засідання висловив співчуття родичам загиблих внаслідок аварії. Однак українець наполягає, що діяв за всіма правилами та не вважає, що до затоплення судна могла призвести його помилка.

Нагадаємо, 29 травня на річці Дунай у Будапешті (Угорщина) сталася аварія туристичного катеру, на якому перебували 32 пасажири та двоє членів екіпажу. Більшістю пасажирів судна були туристи з Південної Кореї. В результаті аварії загинули щонайменше 7 осіб, ще 20 людей вважалися зниклими безвісти.

Як писало РБК-Україна, поліція Угорщини затримала українського капітана теплохода Viking Sygin, в зіткненні з яким в Будапешті на Дунаї затонув катер Mermaid.