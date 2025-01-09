ua en ru
Чт, 09 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Авария танкеров РФ в Керченском проливе вызвала загрязнение: есть ли угроза Одесскому побережью

Украина, Четверг 09 января 2025 09:07
UA EN RU
Авария танкеров РФ в Керченском проливе вызвала загрязнение: есть ли угроза Одесскому побережью Фото: Новые пятна мазута в Севастополе (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Новые пятна нефтепродуктов обнаружены на пляжах временно оккупированного Севастополя. Загрязнение связано с катастрофой двух российских танкеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым Реалии" на "Суспільне Крим".

В районе пляжей "Любимовка" и "Звездный берег" во временно оккупированном Севастополе после ночного шторма обнаружены новые пятна нефтепродуктов.

Экологическая катастрофа связана с крушением двух российских танкеров в Керченском проливе. За последние дни собрано 111,8 тонны загрязненного грунта.

На местах разлива нефтепродуктов продолжаются работы волонтеров и специализированных служб. Уборка мазута осложняется погодными условиями.

Мазут, распространяющийся в результате аварии танкеров Российской Федерации "Волгонефть" в Керченском проливе, может стать серьезной экологической угрозой для Одесского побережья.

По словам биолога Владислава Балинского, пятна мазута постепенно перемещаются по Черному морю, и существует реальная угроза, что они достигнут берегов Одесской области в ближайшее время.

Он пояснил, что мазут движется в толще воды в направлении основного черноморского течения. Для прогнозирования дальнейших движений загрязнения используют спутниковые снимки Sentinel-1 и данные с платформы Windy, позволяющие отслеживать направление ветров.

Температура плавления мазута играет важную роль в его плавучести, что помогает точнее предсказать, как он будет двигаться в водах Черного моря.

Напомним, что в декабре 2024 года в оккупированном Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Причиной стал разлив мазута в Черном море.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Крым Экологическая катастрофа
NEWS
"Рамштайн" возобновляет работу. Что известно о 25-й встрече союзников Украины
"Рамштайн" возобновляет работу. Что известно о 25-й встрече союзников Украины
DAILY
Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война