Аварія танкерів РФ у Чорному морі: мазут дістався берегів Одещини

Це стало наслідком аварії російських танкерів у Керченській протоці, які спричинили витік тисяч тонн мазуту в Чорне море.

Відео: Фото: з Facebook Івана Русєва

Іван Русєв наголосив на масштабності цієї трагедії. За його словами, витік нафтопродуктів призведе до серйозних змін у морських екосистемах. Мазут токсично впливає на всі живі організми, забруднює донні відкладення, руйнує прибережні зони та харчові ланцюги, що, своєю чергою, спричинить довготривалі наслідки для біорізноманіття Чорного моря.

Фото: з Facebook Івана Русєва

Науковець підкреслив, що ця екологічна катастрофа завдала ще одного серйозного удару по Чорному морю, яке вже зазнало значної шкоди через наслідки підриву греблі Каховської ГЕС.

Він акцентував, що витік мазуту через аварії російських танкерів не є випадковістю, а лише підтверджує систематичну безвідповідальність Росії у ставленні до природи.