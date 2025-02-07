Аварія танкерів РФ у Чорному морі: у Криму зафіксували нові викиди мазуту

У результаті катастрофи двох російських танкерів у Керченській протоці, що сталася 15 грудня, у Чорне море витекло значну кількість нафтопродуктів, що призвело до забруднення узбережжя Краснодарського краю Росії та тимчасово окупованого Криму.

На зазначених ділянках узбережжя були виявлені точкові викиди фракцій нафтопродуктів. До теперішнього часу очищено 355 км узбережжя, а зібрано близько 180 тисяч тонн забрудненого ґрунту.

Окрім того, у Чорному морі було обстежено 7,5 тисячі квадратних кілометрів водної площі на наявність забруднення.

На момент аварії танкер "Волгонефть-212" перевозив 4300 тонн мазуту, а за інформацією таких видань, як Shot і Baza, стільки ж нафтопродуктів було на борту танкера "Волгонефть-239". Унаслідок інциденту в Керченській протоці витекло близько 2,4 тисячі тонн нафтопродуктів у Чорне море.

Ситуація з викидами мазуту в Криму може погіршитися, і є високий ризик зростання масштабів забруднень до рівня, який вже спостерігається на узбережжі Краснодарського краю.

Міністерство екології України після аварії заявило, що розлив мазуту може призвести до серйозних екологічних наслідків, включаючи загибель планктону, отруєння риб, морських птахів та інших живих організмів.

Забруднення також вплине на донні відкладення і прибережні зони, які є середовищем існування морської флори та фауни. У відомстві підрахували, що збитки для екосистеми Чорного моря від цієї катастрофи перевищують 14 мільярдів доларів.