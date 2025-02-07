Авария танкеров РФ в Черном море: в Крыму зафиксировали новые выбросы мазута

В результате катастрофы двух российских танкеров в Керченском проливе, произошедшей 15 декабря, в Черное море вытекло значительное количество нефтепродуктов, что привело к загрязнению побережья Краснодарского края России и временно оккупированного Крыма.

На указанных участках побережья были обнаружены точечные выбросы фракций нефтепродуктов. К настоящему времени очищено 355 км побережья, а собрано около 180 тысяч тонн загрязненного грунта.

Кроме того, в Черном море было обследовано 7,5 тысячи квадратных километров водной площади на наличие загрязнения.

На момент аварии танкер "Волгонефть-212" перевозил 4300 тонн мазута, а по информации таких изданий, как Shot и Baza, столько же нефтепродуктов было на борту танкера "Волгонефть-239". В результате инцидента в Керченском проливе вытекло около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов в Черное море.

Ситуация с выбросами мазута в Крыму может ухудшиться, и есть высокий риск роста масштабов загрязнений до уровня, который уже наблюдается на побережье Краснодарского края.

Министерство экологии Украины после аварии заявило, что разлив мазута может привести к серьезным экологическим последствиям, включая гибель планктона, отравление рыб, морских птиц и других живых организмов.

Загрязнение также повлияет на донные отложения и прибрежные зоны, которые являются средой обитания морской флоры и фауны. В ведомстве подсчитали, что убытки для экосистемы Черного моря от этой катастрофы превышают 14 миллиардов долларов.