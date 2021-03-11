Авария сухогруза с украинцами: стало известно о состоянии моряков

Министерство иностранных дел Украины рассказало о состоянии украинских моряков, которых спасли из затонувшего близ берегов Румынии сухогруза Volgo-Balt 179. На борту находились 13 моряков, спасли десятерых.

Об этом говорится на сайте МИД .

Спасатели нашли тела двух моряков, поиски еще одного члена экипажа продолжаются.

Один спасенный с сухогруза человек был госпитализирован в город Констанца с тяжелыми травмами, а состояние остальных спасенных моряков удовлетворительное.

В Констанцу отправили сотрудников украинского посольства, чтобы координировать взаимодействие с румынскими органами на месте происшествия для выяснения обстоятельств аварии и оказание помощи пострадавшим.