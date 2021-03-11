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Аварія суховантажу з українцями: стало відомо про стан моряків

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України розповіло про стан українських моряків, яких врятували із затонулого поблизу берегів Румунії суховантажу Volgo-Balt 179. На борту перебували 13 моряків, врятували десятьох.

Про це йдеться на сайті МЗС.

Рятувальники знайшли тіла двох моряків, пошуки ще одного члена екіпажу тривають.

Одна врятована з суховантажу особа була госпіталізована до міста Констанца з тяжкими травмами, а стан решти врятованих моряків задовільний.

До Констанци відправили працівників українського посольства, щоб координувати взаємодію з румунськими органами на місці події для з’ясування обставин аварії та надання допомоги постраждалим.

Нагадаємо, сьогодні поблизу берегів Румунії затонув суховантаж Volgo-Balt 179. Судно належить російській компанії, але членами його екіпажу були українські громадяни.

Румунський телеканал показав відео рятувальної операції на місці аварії суховантажу.

Як писало РБК-Україна, українське МЗС опублікувало список врятованих моряків з затонулого судна Volgo-Balt 179.

Додамо, у січні поблизу берегів Туреччини затонув сухогруз з українськими моряками. В результаті аварії загинули громадяни України.

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Новини України МЗСЧорне мореРумыниясудноавариясухогруз
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