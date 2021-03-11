Авария сухогруза с украинцами: стало известно о состоянии моряков
Министерство иностранных дел Украины рассказало о состоянии украинских моряков, которых спасли из затонувшего близ берегов Румынии сухогруза Volgo-Balt 179. На борту находились 13 моряков, спасли десятерых.
Об этом говорится на сайте МИД.
Спасатели нашли тела двух моряков, поиски еще одного члена экипажа продолжаются.
Один спасенный с сухогруза человек был госпитализирован в город Констанца с тяжелыми травмами, а состояние остальных спасенных моряков удовлетворительное.
В Констанцу отправили сотрудников украинского посольства, чтобы координировать взаимодействие с румынскими органами на месте происшествия для выяснения обстоятельств аварии и оказание помощи пострадавшим.
Напомним, сегодня возле берегов Румынии затонул сухогруз Volgo-Balt 179. Судно принадлежит российской компании, но членами его экипажа были украинские граждане.
Румынский телеканал показал видео спасательной операции на месте аварии сухогруза.
Как писало РБК-Украина, украинский МИД опубликовал список спасенных моряков с затонувшего судна Volgo-Balt 179.
Добавим, в январе у берегов Турции затонул сухогруз с украинскими моряками. В результате аварии погибли граждане Украины.