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Авария сухогруза с украинцами: стало известно о состоянии моряков

Новина українською → Румыния, Четверг 11 марта 2021 16:42
Авария сухогруза с украинцами: стало известно о состоянии моряков Фото: судно Volgo-Balt 179 (mig.com.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины рассказало о состоянии украинских моряков, которых спасли из затонувшего близ берегов Румынии сухогруза Volgo-Balt 179. На борту находились 13 моряков, спасли десятерых.

Об этом говорится на сайте МИД.

Спасатели нашли тела двух моряков, поиски еще одного члена экипажа продолжаются.

Один спасенный с сухогруза человек был госпитализирован в город Констанца с тяжелыми травмами, а состояние остальных спасенных моряков удовлетворительное.

В Констанцу отправили сотрудников украинского посольства, чтобы координировать взаимодействие с румынскими органами на месте происшествия для выяснения обстоятельств аварии и оказание помощи пострадавшим.

Напомним, сегодня возле берегов Румынии затонул сухогруз Volgo-Balt 179. Судно принадлежит российской компании, но членами его экипажа были украинские граждане.

Румынский телеканал показал видео спасательной операции на месте аварии сухогруза.

Как писало РБК-Украина, украинский МИД опубликовал список спасенных моряков с затонувшего судна Volgo-Balt 179.

Добавим, в январе у берегов Турции затонул сухогруз с украинскими моряками. В результате аварии погибли граждане Украины.

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