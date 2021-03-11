Аварія суховантажу з українцями: стало відомо про стан моряків
Міністерство закордонних справ України розповіло про стан українських моряків, яких врятували із затонулого поблизу берегів Румунії суховантажу Volgo-Balt 179. На борту перебували 13 моряків, врятували десятьох.
Про це йдеться на сайті МЗС.
Рятувальники знайшли тіла двох моряків, пошуки ще одного члена екіпажу тривають.
Одна врятована з суховантажу особа була госпіталізована до міста Констанца з тяжкими травмами, а стан решти врятованих моряків задовільний.
До Констанци відправили працівників українського посольства, щоб координувати взаємодію з румунськими органами на місці події для з’ясування обставин аварії та надання допомоги постраждалим.
Нагадаємо, сьогодні поблизу берегів Румунії затонув суховантаж Volgo-Balt 179. Судно належить російській компанії, але членами його екіпажу були українські громадяни.
Румунський телеканал показав відео рятувальної операції на місці аварії суховантажу.
Як писало РБК-Україна, українське МЗС опублікувало список врятованих моряків з затонулого судна Volgo-Balt 179.
Додамо, у січні поблизу берегів Туреччини затонув сухогруз з українськими моряками. В результаті аварії загинули громадяни України.