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Аварія літака у Туреччині: кількість постраждалих знову зросла, є загиблий

Новини » Надзвичайні події     06.02.2020 - 00:06
Аварія літака у Туреччині: кількість постраждалих знову зросла, є загиблий
Фото: катастрофа літака (Twitter)

Поранення отримали 157 осіб

Глава Мінохоронздоров'я Туреччини повідомив, що в результаті аварії літака в аеропорту Стамбула одна людина загинула і ще 157 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Як відомо, всього на борту літака був 171 пасажир і шість членів екіпажу.

"В результаті інциденту в аеропорту Сабіха Гекчен на даний момент постраждали 157 осіб, одна людина загинула", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 лютого в аеропорту Стамбула сталася аварія літака авіакомпанії Fly Pegasus, який здійснював рейс Ізмір-Стамбул. Через несприятливі погодні умови літак викотився за межі злітно-посадочної смуги і врізався в огорожу, після чого розвалився на три частини і загорівся.

За даними влади Стамбула, в результаті аварії літака авіакомпанії Fly Pegasus постраждали 120 осіб. Зараз постраждалі були госпіталізовані в місцеві лікарні. Усього на борту перебували 177 осіб: 171 пасажир і шість членів екіпажу.

Пізніше генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман повідомив, що серед постраждалих в результаті аварії українців немає.

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