Авария самолета в Индии: число жертв возросло до 15

Пострадали более 100 человек
Количество погибших в результате неудачной посадки самолета индийской авиакомпании Air India Express в аэропорту Кожикоде выросло до 15. Травмы получили по меньшей мере 112 человек, их госпитализировали.
Об этом сообщает индийское агентство NDTV.
Среди погибших двое пилотов рейса IX-1344. Еще четыре человека до сих пор заблокированы в салоне самолета.
An airplane with almost 200 passengers has crashed at an airport in Karipur, India. We are praying for the safety of everyone on board. pic.twitter.com/IcyAFzhCGo— Outage Alert (@OutageAlert2020) August 7, 2020
Всего на борту самолета находились 174 пассажиров, 10 детей, двое пилотов и четверо членов экипажа.
Отмечается, что рейс осуществлялся в рамках программы Vande Bharat, которая была создана для возвращения индийских граждан из-за рубежа в связи с пандемией коронавируса.
Предварительным причинами аварии считают плохие погодные условия.
Напомним, сегодня в аэропорту Кожикоде потерпел крушение самолет авиакомпании Air India Express. Самолет вылетел за пределы посадочной полосы, после чего разломился на две части. Сначала было известно о двух погибших в результате катастрофы.
Также РБК-Украина писало об аварии самолета Pilatus PC 2 на территории аэропорта Герингсдорф в Германии; в результате аварии пострадал один человек.