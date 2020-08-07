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Авария самолета в Индии: число жертв возросло до 15

Кожикоде, Пятница 07 августа 2020 21:04
Авария самолета в Индии: число жертв возросло до 15
Фото: авария самолета в Индии (twitter.com/timesofindia)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пострадали более 100 человек

Количество погибших в результате неудачной посадки самолета индийской авиакомпании Air India Express в аэропорту Кожикоде выросло до 15. Травмы получили по меньшей мере 112 человек, их госпитализировали.

Об этом сообщает индийское агентство NDTV.

Среди погибших двое пилотов рейса IX-1344. Еще четыре человека до сих пор заблокированы в салоне самолета.

Всего на борту самолета находились 174 пассажиров, 10 детей, двое пилотов и четверо членов экипажа.

Отмечается, что рейс осуществлялся в рамках программы Vande Bharat, которая была создана для возвращения индийских граждан из-за рубежа в связи с пандемией коронавируса.

Предварительным причинами аварии считают плохие погодные условия.

Напомним, сегодня в аэропорту Кожикоде потерпел крушение самолет авиакомпании Air India Express. Самолет вылетел за пределы посадочной полосы, после чего разломился на две части. Сначала было известно о двух погибших в результате катастрофы.

Также РБК-Украина писало об аварии самолета Pilatus PC 2 на территории аэропорта Герингсдорф в Германии; в результате аварии пострадал один человек.

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