Авария самолета в Индии: число жертв возросло до 15

Фото: авария самолета в Индии (twitter.com/timesofindia)

Пострадали более 100 человек

Количество погибших в результате неудачной посадки самолета индийской авиакомпании Air India Express в аэропорту Кожикоде выросло до 15. Травмы получили по меньшей мере 112 человек, их госпитализировали.

Об этом сообщает индийское агентство NDTV.

Среди погибших двое пилотов рейса IX-1344. Еще четыре человека до сих пор заблокированы в салоне самолета.

An airplane with almost 200 passengers has crashed at an airport in Karipur, India. We are praying for the safety of everyone on board. pic.twitter.com/IcyAFzhCGo — Outage Alert (@OutageAlert2020) August 7, 2020

Всего на борту самолета находились 174 пассажиров, 10 детей, двое пилотов и четверо членов экипажа.

Отмечается, что рейс осуществлялся в рамках программы Vande Bharat, которая была создана для возвращения индийских граждан из-за рубежа в связи с пандемией коронавируса.

Предварительным причинами аварии считают плохие погодные условия.

Напомним, сегодня в аэропорту Кожикоде потерпел крушение самолет авиакомпании Air India Express. Самолет вылетел за пределы посадочной полосы, после чего разломился на две части. Сначала было известно о двух погибших в результате катастрофы.

Также РБК-Украина писало об аварии самолета Pilatus PC 2 на территории аэропорта Герингсдорф в Германии; в результате аварии пострадал один человек.