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Аварія літака в Індії: кількість жертв зросла до 15

Кожикоде, П'ятниця 07 серпня 2020 21:04
Аварія літака в Індії: кількість жертв зросла до 15
Фото: аварія літака в Індії (twitter.com/timesofindia)
Автор: Дмитро Левицький

Постраждали понад 100 людей

Кількість загиблих в результаті невдалої посадки літака індійської авіакомпанії Air India Express в аеропорту Кожикоде зросла до 15. Травмування отримали щонайменше 112 людей, їх госпіталізували.

Про це повідомляє індійське агентство NDTV.

Серед загиблих двоє пілотів рейсу IX-1344. Ще чотири людині досі заблоковані в салоні літака.

Загалом на борту літака перебувало 174 пасажирів, 10 дітей, двоє пілотів та четверо членів екіпажу.

Зазначається, що рейс здійснювався в рамках програми Vande Bharat, яка була створена для повернення індійських громадян з-за кордону через пандемію коронавірусу.

Попередніми причинами аварії вважають погані погодні умови.

Нагадаємо, сьогодні в аеропорту Кожикоде зазнав аварії літак авіакомпанії Air India Express. Літак вилетів за межі посадкової смуги, після чого розламався на дві частини. Спочатку було відомо про двох загиблих в результаті катастрофи.

Також РБК-Україна писало про аварію літака Pilatus PC 2 на території аеропорту Герінгсдорф у Німеччині; в результаті аварії постраждав один чоловік.

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Новини України ІндіяавиакатастрофааварияЛітак
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