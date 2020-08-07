Аварія літака в Індії: кількість жертв зросла до 15

Фото: аварія літака в Індії (twitter.com/timesofindia)

Постраждали понад 100 людей

Кількість загиблих в результаті невдалої посадки літака індійської авіакомпанії Air India Express в аеропорту Кожикоде зросла до 15. Травмування отримали щонайменше 112 людей, їх госпіталізували.

Про це повідомляє індійське агентство NDTV.

Серед загиблих двоє пілотів рейсу IX-1344. Ще чотири людині досі заблоковані в салоні літака.

An airplane with almost 200 passengers has crashed at an airport in Karipur, India. We are praying for the safety of everyone on board. pic.twitter.com/IcyAFzhCGo — Outage Alert (@OutageAlert2020) August 7, 2020

Загалом на борту літака перебувало 174 пасажирів, 10 дітей, двоє пілотів та четверо членів екіпажу.

Зазначається, що рейс здійснювався в рамках програми Vande Bharat, яка була створена для повернення індійських громадян з-за кордону через пандемію коронавірусу.

Попередніми причинами аварії вважають погані погодні умови.

Нагадаємо, сьогодні в аеропорту Кожикоде зазнав аварії літак авіакомпанії Air India Express. Літак вилетів за межі посадкової смуги, після чого розламався на дві частини. Спочатку було відомо про двох загиблих в результаті катастрофи.

Також РБК-Україна писало про аварію літака Pilatus PC 2 на території аеропорту Герінгсдорф у Німеччині; в результаті аварії постраждав один чоловік.