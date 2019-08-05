На Приднепровской ТЭС произошла авария

На Приднепровской тепловой электростанции (ТЭС) в Днепре произошла авария. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ДТЭК Приднепровская ТЭС.

Сообщается, что на ТЭС произошел выброс дымовых газов был в течение 1,5-2 минут, потом котел потушили.

"5 августа 2019 года около 9 часов утра на ДТЭК Приднепровской ТЭС в результате технологического нарушения, вызванного повреждением трубы в верхней части котла, произошел выброс дымовых газов и пара на энергоблоке №10", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на территории Славянской ТЭС произошел пожар в металлическом пылепроводе. Спасатели, которые первыми прибыли на место происшествия, выяснили, что произошло горение в металлическом пылепроводе диаметром 320 мм, который проложен на высоте 10 м. Данное событие не повлияло на работу теплоэлектростанции.

Как сообщало РБК-Украина, ранее на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора. Вследствие возгорания произошло аварийное отключение третьего энергоблока электростанции. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не менялось и находится в пределах действующих норм.